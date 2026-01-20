Il Green Med Expo torna a Napoli | a maggio tre giorni dedicati alla transizione ecologica

Il Green Med Expo & Symposium 2026 torna a Napoli, presso la Stazione Marittima, dal 15 al 17 maggio. L’evento si conferma come punto di riferimento nel Sud Italia per approfondire temi legati alla transizione ecologica, all’economia circolare e alla sostenibilità, offrendo un’occasione di confronto tra esperti, aziende e istituzioni impegnate nel percorso verso un modello più sostenibile.

Il Green Med Expo & Symposium 2026 (GMES) annuncia il suo ritorno alla Stazione Marittima di Napoli, confermandosi l’appuntamento di riferimento del Mezzogiorno dedicato alla transizione ecologica, all’economia circolare e alla sostenibilità. L’edizione numero 7 si svolgerà dal 27 al 29 maggio, con l’obiettivo di diventare uno spazio di analisi, confronto e progettazione condivisa tra istituzioni, imprese e cittadini. Ritorno in centro città con valore simbolico e strategico. La scelta della Stazione Marittima non è casuale: riportare l’evento nel cuore di Napoli significa avvicinare la cittadinanza ai grandi temi ambientali, in uno dei luoghi più iconici e riconoscibili d’Italia.🔗 Leggi su Ildenaro.it

