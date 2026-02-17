Fermo Rai in piazza tra luci natalizie e degrado | un contrasto tra immagine promossa e realtà urbana trascurata

Il servizio della Rai ha mostrato le luci natalizie ancora accese in Piazza del Popolo di Fermo, ma le condizioni del centro storico raccontano un’altra storia. Un residente ha segnalato che le decorazioni risalgono ancora al Natale 2024, mentre le strade sono trascurate e il degrado emerge tra le facciate dei palazzi. La città sembra divisa tra l’immagine promossa sui media e la realtà quotidiana di una zona che aspetta un intervento di rinnovamento.

Fermo, tra l'obiettivo Rai e gli addobbi dimenticati: la piazza in attesa di un restyling. Fermo, 17 febbraio 2026 – Una segnalazione di un cittadino ha messo in luce un contrasto tra l'immagine di Fermo promossa dai media nazionali e la realtà del suo centro storico: Piazza del Popolo presenta ancora elementi decorativi risalenti al Natale 2024, nonostante un recente servizio televisivo della Rai avesse celebrato le bellezze della città marchigiana. La questione solleva interrogativi sulla manutenzione e la valorizzazione di uno spazio considerato il cuore pulsante di Fermo. Un contrasto tra immagine e realtà. «E' da notare che tra inutili orpelli c'è ancora un consistente cavo di acciaio che è stato posizionato per l'arredo natalizio del Natale 2024, sì 2024, ed inoltre ...