Bacoli contro la plastica | Comune Plastic Free 2026

Bacoli si distingue tra i Comuni campani riconosciuti come Plastic Free 2026, un progetto che promuove iniziative per ridurre l’uso della plastica e tutelare l’ambiente. Accanto a Benevento, unico capoluogo di provincia nella regione, Bacoli si impegna a sensibilizzare la comunità e adottare pratiche sostenibili. Questa adesione rappresenta un passo importante verso un territorio più rispettoso e consapevole, contribuendo alla tutela del patrimonio naturale locale.

Accanto a Benevento, unico capoluogo di provincia campano inserito nell'elenco, figurano tra i Comuni Plastic Free 2026 in Campania anche Bacoli, Casola di Napoli, Gragnano, Pomigliano d'Arco, Pompei e Sant'Anastasia nel Napoletano, Succivo, Cesa e Falciano del Massico nel Casertano e Agropoli nel Salernitano. La Campania si conferma così tra le regioni italiane più impegnate sul versante della sostenibilità ambientale. Sono infatti 11 le amministrazioni locali che hanno ottenuto il riconoscimento Plastic Free 2026 promosso da Plastic Free Onlus, riservato ai Comuni che si distinguono per azioni concrete a tutela dell'ambiente e per il contrasto all'inquinamento causato dalla plastica.

