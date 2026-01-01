Calciomercato Inter Diego Milito vuole Valentin Carboni

Da ilprimatonazionale.it 1 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel calciomercato dell’Inter, si parla di un possibile trasferimento di Valentin Carboni, con Diego Milito interessato a portarlo in nerazzurro. Ricordando il passato, il 1° novembre 2015 Lautaro Martinez esordiva tra i professionisti con il Racing, sostituendo proprio Milito. Questa connessione tra le generazioni sottolinea l’importanza di valorizzare giovani talenti e di mantenere vive le tradizioni del club.

Passato, presente e futuro. Il primo novembre 2015 Lautaro Martinez esordiva tra i professionisti con la maglia del Racing subentando a Diego Milito. Proprio il  Principe  risulto decisivo nella trattativa che portò il  Toro  a vestire la maglia nerazzurra. Storie di calciomercato che, per certi versi si potrebbero riproporre: con ogni probabilità l’ Inter  presterà  Valentin Carboni  proprio L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

calciomercato inter diego milito vuole valentin carboni

© Ilprimatonazionale.it - Calciomercato Inter, Diego Milito vuole Valentin Carboni

Leggi anche: Calciomercato Inter, corsa a tre per Valentin Carboni

Leggi anche: Calciomercato Inter, cambia il futuro prossimo di Valentin Carboni?

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

I calciatori che (forse) non sapevi avessero giocato insieme.

calciomercato inter diego militoValentin Carboni può andare in Argentina al Racing di Milito: nuova opportunità in vista per l'attaccante di proprietà dell'Inter - Valentin Carboni si prepara ad una nuova esperienza dopo i mesi difficili al Genoa: dall'Argentina alle piste italiane, gli scenari. msn.com

calciomercato inter diego militoDa Cancelo-Inter a Castellanos e Goretzka: le 5 trattative che vi siete persi oggi (1 gennaio) - A poche ore dall'apertura della sessione invernale il calciomercato comincia a infiammarsi. eurosport.it

Inter in attacco: Milito sarà l'ago della bilancia - Diego Milito potrebbe finalmente essere a disposizione, per la panchina, di Walter Mazzarrri per la sfida contro la Lazio di lunedì sei gennaio. calciomercato.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.