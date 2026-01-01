Calciomercato Inter Diego Milito vuole Valentin Carboni
Nel calciomercato dell’Inter, si parla di un possibile trasferimento di Valentin Carboni, con Diego Milito interessato a portarlo in nerazzurro. Ricordando il passato, il 1° novembre 2015 Lautaro Martinez esordiva tra i professionisti con il Racing, sostituendo proprio Milito. Questa connessione tra le generazioni sottolinea l’importanza di valorizzare giovani talenti e di mantenere vive le tradizioni del club.
Passato, presente e futuro. Il primo novembre 2015 Lautaro Martinez esordiva tra i professionisti con la maglia del Racing subentando a Diego Milito. Proprio il Principe risulto decisivo nella trattativa che portò il Toro a vestire la maglia nerazzurra. Storie di calciomercato che, per certi versi si potrebbero riproporre: con ogni probabilità l’ Inter presterà Valentin Carboni proprio L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
