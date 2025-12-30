Calciomercato Inter corsa a tre per Valentin Carboni
Valentin Carboni, talento dell'Inter in prestito al Genoa, sta affrontando un periodo di poco spazio in campo. La sua situazione ha attirato l'attenzione di diverse squadre, portando a una crescente corsa a tre per il suo acquisto. Con un contratto che prevede un rimborso variabile in base alle presenze, il futuro del giovane fantasista si definisce in un mercato in evoluzione.
Il prestito, con rimborso a crescere in base alle presenze, al Genoa non è andato come preventivato. Uno dei talenti più ricercati delle ultime sessioni di calciomercato, il fantasista dell’ Inter Valentin Carboni con il Grifone sta collezionando panchine su panchine. Le squadre interessate Il ragazzo viene da una stagione all’Olympique Marsiglia persa L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
