Grant guida Chicago ma la squadra continua a scivolare

La partita tra Portland e Chicago si è conclusa con un risultato di 121-112 per i Trail Blazers. La sfida ha visto entrambe le squadre impegnate in un confronto intenso, con momenti di equilibrio e cambi di ritmo. I giocatori hanno dato il massimo sul campo, portando a una vittoria importante per Portland. La partita si è svolta senza particolari incidenti e con un pubblico coinvolto.

La sfida tra portland e chicago si è conclusa con un punteggio di 121-112 in favore dei Trail Blazers. Jerami Grant ha guidato i padroni di casa con 27 punti, mentre tra i Bulls spiccano Matas Buzelis a 20 punti e Tre Jones a 19 punti. Chicago incassa l’11ª sconfitta consecutiva in stagione, con febbraio che non ha regalato una vittoria dal 31 gennaio contro Miami. La partita è stata contrassegnata da un ritmo continuo di inversioni di possesso, riagguantate spesso nel finale di periodo, in una cornice di grande equilibrio e capovolgimenti continui. La contesa è stata vivace fin dall’inizio, caratterizzata da 17 cambi di leadership e 13 parità. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Grant guida Chicago, ma la squadra continua a scivolare Leggi anche: A Niscemi la terra continua a scivolare: «Nuovi distacchi sul versante» Leggi anche: NBA, Heat-Hawks 126-111: Miami si rialza, Atlanta continua a scivolare