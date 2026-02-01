A Niscemi la terra continua a scivolare | Nuovi distacchi sul versante

Da feedpress.me 1 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Niscemi la terra continua a scivolare. Le frane non si fermano e nella zona si registrano nuovi distacchi sul versante. Nonostante le pause nelle distruzioni più recenti, il terreno resta instabile e si muove ancora, preoccupando residenti e tecnici.

L’incubo della frana di Niscemi non si ferma. Nonostante la tregua nelle distruzioni strutturali delle ultime ore, il versante continua a manifestare segnali di inquietante vitalità. «Non ci risultano altri crolli di edifici stamattina, ma ci sono porzioni del versante della frana che continua a muoversi e ci sono stati dei distacchi », ha dichiarato Michele Burgio, dirigente regionale dei Vigili del Fuoco, facendo il punto su una situazione che resta in costante evoluzione. La priorità assoluta per le autorità è ora la ridefinizione dei perimetri di sicurezza. Il movimento del terreno, registrato con particolare intensità durante la notte scorsa, impone una revisione delle aree interdette. 🔗 Leggi su Feedpress.me

a niscemi la terra continua a scivolare nuovi distacchi sul versante

© Feedpress.me - A Niscemi la terra continua a scivolare: «Nuovi distacchi sul versante»

Approfondimenti su Niscemi Terra

Montalbino, nuovi distacchi di massi sui tornanti: servono nuovi interventi

Recenti distacchi di massi sono stati segnalati sui tornanti che portano al Santuario di Montalbino, nel tratto iniziale.

NBA, Heat-Hawks 126-111: Miami si rialza, Atlanta continua a scivolare

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Niscemi Terra

Argomenti discussi: Frana a Niscemi, cosa sta accadendo dal punto di vista geologico: il precedente e le cause; Perché si è verificata la frana a Niscemi: il terreno sabbioso, l'area dissestata e il ciclone Harry. I geologi: Era prevedibile; Niscemi, un errore edificare lì, è noto da 230 anni: quando nel 1997 si staccarono pezzi del paese. La terra si alzava come se fosse sollevata da una forza immensa; A Niscemi la frana fa paura, sopralluogo di Meloni: Non si ripeterà il 1997, saremo veloci - Presidente geologi: Niscemi va delocalizzata, non ricostruita.

a niscemi la terraDalla geologia ai satelliti, che cosa sappiamo della frana di NiscemiAntica di almeno tre secoli e ormai estesa lungo un fronte di circa cinque chilometri, la frana è alimentata da un meccanismo composito , che agisce in modo diverso nel sottosuolo, fino a decine di ... ansa.it

Ancora crolli a Niscemi: il paese riparte, ma c’è allerta meteoCrolla una palazzina nel quartiere Santi Croci, il più colpito dalla frana: il paese prova a rialzarsi con la riapertura delle scuole, mentre la Protezione civile continua il monitoraggio ... giornaledibrescia.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.