A Niscemi la terra continua a scivolare | Nuovi distacchi sul versante

A Niscemi la terra continua a scivolare. Le frane non si fermano e nella zona si registrano nuovi distacchi sul versante. Nonostante le pause nelle distruzioni più recenti, il terreno resta instabile e si muove ancora, preoccupando residenti e tecnici.

L’incubo della frana di Niscemi non si ferma. Nonostante la tregua nelle distruzioni strutturali delle ultime ore, il versante continua a manifestare segnali di inquietante vitalità. «Non ci risultano altri crolli di edifici stamattina, ma ci sono porzioni del versante della frana che continua a muoversi e ci sono stati dei distacchi », ha dichiarato Michele Burgio, dirigente regionale dei Vigili del Fuoco, facendo il punto su una situazione che resta in costante evoluzione. La priorità assoluta per le autorità è ora la ridefinizione dei perimetri di sicurezza. Il movimento del terreno, registrato con particolare intensità durante la notte scorsa, impone una revisione delle aree interdette. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Recenti distacchi di massi sono stati segnalati sui tornanti che portano al Santuario di Montalbino, nel tratto iniziale.

