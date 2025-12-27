I Miami Heat tornano a vincere con un successo convincente sul campo degli Atlanta Hawks: 126-111 il punteggio finale. Una vittoria importante per Miami, che interrompe una fase complicata e ritrova brillantezza offensiva e solidità nei momenti chiave. Per Atlanta, invece, è un’altra serata amara: la squadra resta in difficoltà e fatica a tenere il passo quando l’intensità sale. La partita: equilibrio iniziale, poi lo strappo decisivo. L’avvio è stato equilibrato, con le due squadre che hanno risposto colpo su colpo nel primo quarto. Il vero cambio di inerzia arriva però nel secondo periodo, quando gli Heat aumentano la pressione difensiva, corrono meglio in transizione e trovano punti con continuità: è lì che Miami costruisce il vantaggio che poi gestirà fino alla sirena. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - NBA, Heat-Hawks 126-111: Miami si rialza, Atlanta continua a scivolare

