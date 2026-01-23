Esce il 5 marzo Grand Ciel di Akihiro Hata con Damien Bonnard

Da romadailynews.it 23 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 5 marzo 2026 arriva nelle sale “Grand Ciel”, un mystery thriller di Akihiro Hata con Damien Bonnard. Distribuito da No., il film propone una narrazione avvolgente e atmosfere intense, offrendo agli spettatori un’esperienza cinematografica coinvolgente e ben calibrata. Un’opportunità per scoprire un nuovo lavoro del regista giapponese, caratterizzato da suspense e profondità narrativa.

“GRAND CIEL” DI AKIHIRO HATA CON DAMIEN BONNARD    UN MYSTERY THRILLER IN SALA DAL 5 MARZO  2026 DISTRIBUITO DA NO.MAD ENTERTAINMENT Presentato in concorso nella sezione  Orizzonti  all’ultimo  Festival di Venezia,  Grand Ciel  (FranciaLussemburgo) di  Akihiro Hata  ( Les Invisibles, A la chasse ), con protagonista  Damien Bonnard  – già interprete principale di  Les Misérables, candidato all’Oscar come Miglior Film Internazionale – arriva nelle sale  il 5 marzo,  distribuito da No.Mad Entertainment. Grand Ciel  racconta la storia di Vincent, un operaio che lavora di notte in un cantiere di un quartiere futuristico. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

esce il 5 marzo grand ciel di160akihiro hata con damien bonnard

© Romadailynews.it - Esce il 5 marzo “Grand Ciel” di Akihiro Hata con Damien Bonnard

Leggi anche: “Grand Ciel” di Akihiro Hata con Damien Bonnard al cinema dal 26 febbraio

Leggi anche: “Grand Ciel” di Akihiro Hata con Damien Bonnard: un mystery thriller tra denuncia sociale e fantascienza, al cinema dal 26 febbraio 2026

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Marathon esce il 5 marzo, svelato il nuovo controller DualSense® in edizione limitata; Marathon esce il 5 marzo su Steam, PlayStation 5 e Xbox Series X|S; Quando esce? Le date di inizio delle serie tv e delle fiction più attese; Al via oggi LA VITA È BELLA COSÌ COM'È TOUR 2026, il tour europeo del cantautore PIPPO POLLINA. Eseguirà per la prima volta live il nuovo album di inediti Fra guerra e pace.

esce il 5 marzoMarco Masini, il 6 marzo esce il nuovo progetto Perfetto Imperfetto(ANSA) - ROMA, 19 GEN - Il 6 marzo esce in CD e il 24 aprile in vinile Perfetto Imperfetto (Momy Records, Concerto Music / BMG), il nuovo progetto discografico di Marco Masini, prodotto da Gianluca To ... msn.com

Marco Masini, esce a marzo il nuovo progetto discografico Perfetto imperfettoIl 6 marzo esce in CD e il 24 aprile in vinile PERFETTO IMPERFETTO (Momy Records, Concerto Music / BMG), il nuovo progetto discografico di MARCO MASI ... fourzine.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.