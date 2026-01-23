Esce il 5 marzo Grand Ciel di Akihiro Hata con Damien Bonnard

Il 5 marzo 2026 arriva nelle sale “Grand Ciel”, un mystery thriller di Akihiro Hata con Damien Bonnard. Distribuito da No., il film propone una narrazione avvolgente e atmosfere intense, offrendo agli spettatori un’esperienza cinematografica coinvolgente e ben calibrata. Un’opportunità per scoprire un nuovo lavoro del regista giapponese, caratterizzato da suspense e profondità narrativa.

“GRAND CIEL” DI AKIHIRO HATA CON DAMIEN BONNARD UN MYSTERY THRILLER IN SALA DAL 5 MARZO 2026 DISTRIBUITO DA NO.MAD ENTERTAINMENT Presentato in concorso nella sezione Orizzonti all’ultimo Festival di Venezia, Grand Ciel (FranciaLussemburgo) di Akihiro Hata ( Les Invisibles, A la chasse ), con protagonista Damien Bonnard – già interprete principale di Les Misérables, candidato all’Oscar come Miglior Film Internazionale – arriva nelle sale il 5 marzo, distribuito da No.Mad Entertainment. Grand Ciel racconta la storia di Vincent, un operaio che lavora di notte in un cantiere di un quartiere futuristico. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Esce il 5 marzo “Grand Ciel” di Akihiro Hata con Damien Bonnard Leggi anche: “Grand Ciel” di Akihiro Hata con Damien Bonnard al cinema dal 26 febbraio Leggi anche: “Grand Ciel” di Akihiro Hata con Damien Bonnard: un mystery thriller tra denuncia sociale e fantascienza, al cinema dal 26 febbraio 2026 La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Argomenti discussi: Marathon esce il 5 marzo, svelato il nuovo controller DualSense® in edizione limitata; Marathon esce il 5 marzo su Steam, PlayStation 5 e Xbox Series X|S; Quando esce? Le date di inizio delle serie tv e delle fiction più attese; Al via oggi LA VITA È BELLA COSÌ COM'È TOUR 2026, il tour europeo del cantautore PIPPO POLLINA. Eseguirà per la prima volta live il nuovo album di inediti Fra guerra e pace. Marco Masini, il 6 marzo esce il nuovo progetto Perfetto Imperfetto(ANSA) - ROMA, 19 GEN - Il 6 marzo esce in CD e il 24 aprile in vinile Perfetto Imperfetto (Momy Records, Concerto Music / BMG), il nuovo progetto discografico di Marco Masini, prodotto da Gianluca To ... msn.com Marco Masini, esce a marzo il nuovo progetto discografico Perfetto imperfettoIl 6 marzo esce in CD e il 24 aprile in vinile PERFETTO IMPERFETTO (Momy Records, Concerto Music / BMG), il nuovo progetto discografico di MARCO MASI ... fourzine.it Mare Fuori 6 arriva a marzo! La sesta stagione della serie Rai più seguita è pronta a sbarcare con nuove tensioni, personaggi e storie intense direttamente dall’IPM di Napoli. Quando esce I primi episodi saranno disponibili in anteprima su RaiPlay d - facebook.com facebook Il quarto album di #CourtneyBarnett esce a marzo: ascolta il nuovo singolo "Site Unseen" (con Waxahatchee) x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.