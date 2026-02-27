GPS 2026 | accertamento titoli professionali per la classe A061 Indicazioni USR

In vista dell'aggiornamento delle GPS e delle graduatorie di istituto per il biennio 202628, le Commissioni Regionali saranno incaricate di valutare i titoli professionali relativi alla classe di concorso A061, dedicata a Tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali. La procedura coinvolge direttamente le commissioni incaricate di accertare la validità e il riconoscimento di tali qualifiche.

CNDDU e GPS 2026/2028: la continuità non sia un automatismo, servono competenze professionali qualificate e rispetto dei dirittiIl CNDDU esprime “attenzione critica” sulla conferma dei docenti di sostegno richiesta dalle famiglie, temendo che la continuità diventi un...

USR CALABRIA – Avviso accertamento titoli professionali per A061 L’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria ha pubblicato un avviso relativo all’accertamento dei titoli professionali richiesti per l’accesso alla classe di concorso A061 – Scienze e tecnol - facebook.com facebook