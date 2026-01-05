CNDDU e GPS 2026 2028 | la continuità non sia un automatismo servono competenze professionali qualificate e rispetto dei diritti

Il CNDDU evidenzia l'importanza di mantenere un equilibrio tra continuità e qualità nell'inclusione scolastica, sottolineando che questa non deve diventare un semplice automatismo amministrativo. È fondamentale garantire competenze professionali adeguate e rispettare i diritti dei docenti di sostegno, per assicurare un percorso educativo efficace e rispettoso delle esigenze di ogni studente.

