Punteggio del concorso PNRR nelle GPS 2026 per classi di concorso accorpate | 3 o 6 punti?
L'articolo analizza il punteggio assegnato nelle GPS 2026 per il concorso PNRR, evidenziando le differenze tra le varie classi di concorso accorpate. Nonostante alcune novità positive introdotte dal confronto tra sindacati e Ministero, rimangono ancora incertezze riguardo alla tabella di valutazione dei titoli e ai criteri di attribuzione dei punteggi.
Graduatorie GPS 202628: nonostante il confronto sindacati - Ministero abbia apportato alla BOZZA iniziale numerose novità positive, rimangono alcuni punti ancora non chiari della tabella di valutazione dei titoli. Il CSPI ha espresso il proprio parere, adesso toccherà al Ministero trovare la sintesi. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Leggi anche: Graduatorie GPS 2026, quando spetta doppio punteggio per abilitazione delle classi di concorso accorpate: la proposta del CSPI
Leggi anche: Concorso PNRR 3, servizio, classi accorpate e non solo: aspetti da chiarire. QUESTION TIME con Pascarella (Flc Cgil) LIVE Martedì 21 ottobre alle 15:00
Dall'anno di prova al concorso passando per le GPS facciamo il punto e rispondiamo alle domande
Graduatorie GPS 2026, elenchi regionali per il ruolo, concorso PNRR3: quali notizie sono attese questa settimana. RISPOSTE AI QUESITI - Graduatorie di istituto, concorsi ordinari, elenchi regionali per il ruolo: il periodo prenatalizio è denso di informazioni per i docenti precari. orizzontescuola.it
Concorso docenti PNRR3: si attende voto minimo. GPS: si attende parere CSPI. Elenchi regionali: si attende decreto. RISPOSTE AI QUESITI - Riapertura e aggiornamento GPS graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze, concorso docenti PNRR3, elenchi regionali per il ruolo. orizzontescuola.it
Punteggio minimo concorso sostegno pnrr3 prova orale pnrr3 - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.