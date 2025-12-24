Motomondiale 2026 | tutti gli italiani in pista tra Moto3 Moto2 e MotoGP

L'Italia è reduce dalla seconda stagione consecutiva di Motomondiale senza titoli, mentre limitandoci alle classi propedeutiche l'ultimo sigillo iridato risale al 2020 con Enea Bastianini in Moto2. Uno scenario non esaltante per il movimento motociclistico azzurro, che può comunque contare su alcune eccellenze nonostante un progressivo calo in termini di profondità. Nel 2026 dovrebbero essere dodici i piloti italiani impegnati a tempo pieno nel Mondiale tra le varie classi, anche se questa cifra non è ancora definitiva e potrebbe aumentare di una o al massimo due unità in base all'evoluzione del mercato in Moto3.

