Gosens subisce doppia frattura alla mascella ma resta in campo

Robin Gosens ha subito una doppia frattura alla mascella durante la partita di Conference League, ma ha deciso di rimanere in campo nonostante l’infortunio. Un comunicato ufficiale ha confermato la diagnosi senza indicare ulteriori dettagli sulle conseguenze immediate o sui trattamenti previsti. La decisione di continuare a giocare ha attirato l’attenzione sui recenti sviluppi della vicenda.

Un aggiornamento ufficiale chiarisce la situazione di Robin Gosens dopo l'infortunio riportato in Conference League. Nonostante le lesioni riscontrate, la gestione adottata consente al giocatore di restare disponibile senza attese di stop prolungato. Gli esami diagnostici hanno evidenziato una duplice frattura composta a carico del seno mascellare destro e della parete orbitaria laterale di destra. Le lesioni non necessitano di correzione chirurgica e il calciatore potrà scendere regolarmente in campo dotato di una maschera protettiva. Il comunicato ufficiale del club viola riferisce che Gosens è stato sottoposto, nella tarda serata, ad accertamenti diagnostici e a una valutazione specialistica maxillo-facciale in seguito all'infortunio occorso durante la partita di Conference League contro lo Jagiellonia.