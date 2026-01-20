Pixel 11 potrebbe avere una batteria rimovibile | ecco perché Google torna al passato

Il prossimo Pixel 11 potrebbe riprendere la batteria removibile, una caratteristica ormai rara nei moderni smartphone. Questa novità permetterebbe di sostituire la batteria facilmente e senza strumenti speciali, offrendo maggiore praticità e longevità al dispositivo. Un ritorno alle soluzioni più semplici del passato, che potrebbe rappresentare una scelta apprezzata da chi cerca funzionalità pratiche e durature nel tempo.

Una batteria che si rimuove senza dover armeggiare con spatole, phon e il rischio costante di spaccare tutto. Sembra un ritorno al passato, quando bastava togliere la cover posteriore del Nokia e sostituire la batteria in due secondi. Invece è il futuro che Google sta progettando per i suoi smartphone pieghevoli e, chissà, anche per i futuri dispositivi arrotolabili. Un brevetto depositato negli Stati Uniti e scovato dai colleghi di hypertxt.ai con il contributo di @xleaks7 svela un nuovo sistema di ancoraggio meccanico della batteria al telaio. Niente più colla, niente più collanti che tengono il componente incollato al corpo dello smartphone. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Pixel 11 potrebbe avere una batteria rimovibile: ecco perché Google torna al passato Leggi anche: REDMI Turbo 5 potrebbe avere una batteria da 9.000 mAh Leggi anche: Google porta Pixel Studio sui Pixel 8 e introduce una nuova funzione Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Pixel 10a potrebbe costare meno, alla faccia dei rincari e della crisi #Pixel10a https://gizchina.it/2026/01/google-pixel-10a-prezzo-data-uscita-leak/ - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.