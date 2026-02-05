Google meet porta la traduzione in tempo reale del parlato su android e ios

Google Meet introduce la traduzione in tempo reale del parlato su Android e iOS. La funzione permette di tradurre automaticamente le conversazioni durante le videoconferenze, facilitando le comunicazioni tra persone che parlano lingue diverse. L’aggiornamento arriva in un momento in cui le piattaforme di videoconferenza sono diventate fondamentali per il lavoro e la formazione, offrendo uno strumento ancora più utile e immediato.

le piattaforme di videoconferenza hanno assunto un ruolo sempre più centrale in ambito professionale e formativo. google meet amplia ora le proprie capacità linguistiche introducendo la traduzione vocale in tempo reale anche sulle app mobili, con l'obiettivo di eliminare le barriere linguistiche e di preservare il flusso della conversazione durante riunioni internazionali. espansione della traduzione vocale di google meet su mobile. cosa cambia per gli utenti. la funzione consente di partecipare a incontri con supporto linguistico integrato, evitando la necessità di strumenti esterni. l'obiettivo è offrire una comunicazione più fluida in contesti aziendali e di formazione, mantenendo intatto il ritmo del discorso grazie a una traduzione synchronizzata.

