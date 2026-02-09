Google conferma l’interoperabilità di airdrop in arrivo su più dispositivi android entro quest’anno

Google ha annunciato che entro la fine dell’anno sarà possibile usare AirDrop anche su dispositivi Android. La conferma arriva durante l’evento Pixel Labs a Taipei, dove è stato spiegato che l’aggiornamento permetterà di condividere facilmente file tra smartphone Android e altri dispositivi. L’azienda lavora per rendere più semplice il trasferimento di dati senza dover ricorrere ad app di terze parti.

Questo testo sintetizza l’annuncio ufficiale emerso durante l’evento Pixel Labs tenutosi a Taipei, relativo all’ aggiornamento dell’interoperabilità tra Android e AirDrop. L’obiettivo è estendere la possibilità di scambiare contenuti oltre la linea dei dispositivi Pixel 10 nel corso del 2026, aprendo l’ecosistema Android a un’esperienza di condivisione diretta con dispositivi iOS e macOS, senza dipendenze da server o app di terze parti. L’implementazione punta a offrire una soluzione universale, sicura e immediata, migliorando la fluidità del passaggio tra piattaforme diverse. interoperabilità airdrop tra android e ios. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

