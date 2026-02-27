google photos introduce una scorciatoia per le cartelle locali

Google Photos ha aggiornato la versione Android introducendo una nuova scorciatoia che permette di accedere facilmente alle cartelle locali direttamente dall’app. Questa funzione rende più immediato trovare e visualizzare le immagini salvate sul dispositivo senza dover navigare tra le varie sezioni. L’update mira a migliorare l’esperienza utente rendendo più rapido l’accesso ai contenuti salvati in memoria locale.

questo aggiornamento di google photos per android introduce una scorciatoia pratica che facilita l’accesso alle cartelle locali ovunque all’interno dell’app. la nuova icona comparsa in alto e la possibilità di aprire immediatamente le cartelle salvate sul dispositivo contribuiscono a snellire la gestione dei contenuti, migliorando la navigazione senza necessità di percorrere tap multipli tra le schede. l’accesso rapido alle cartelle locali è reso possibile da un’icona a forma di cartella, posizionata a sinistra dei pulsanti + e notifiche nella barra superiore. toccando questa icona si viene reindirizzati direttamente alla pagina esistente on this device, che elenca le cartelle locali come screeenshots, quick share e movies, eliminando la necessità di aprire prima la scheda collections per raggiungerle. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

