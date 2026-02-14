Google photos la funzione che voglio è una cornice fisica e-ink per le foto
Google Photos ha annunciato il lancio di una cornice e-ink per mostrare le foto, spinta dalla crescente domanda di dispositivi più semplici e meno energivori. Questa novità si inserisce in un mercato dove le cornici digitali con schermi tradizionali spesso risultano ingombranti e consumano molta energia. La nuova cornice offre un’immagine chiara e naturale, come quella della carta stampata, e si integra facilmente negli ambienti domestici grazie al suo design sottile e discreto.
Nel panorama delle cornici digitali, le soluzioni basate su display e-ink propongono una resa simile alla carta, un consumo energetico ridotto e una presenza discreta nelle pareti di casa. L’obiettivo è valutare la possibilità di estendere l’esperienza di Google Photos su una cornice dedicata, capace di mostrare le immagini in modo continuo e automatico senza interventi manuali. L’analisi prende in esame lo stato attuale, i limiti delle integrazioni esistenti e le prospettive future, evidenziando un’opportunità concreta di collegare il cloud alle pareti domestiche. stato attuale delle cornici e ink. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com
Google photos trucchi per trovare e modificare facilmente le foto
Google Photos lancia Ask Photos, una funzione che permette di trovare e modificare le foto usando semplici comandi vocali o testuali.
Google photos evita questo errore e non cancellare tutte le foto della tua vacanza
Google Photos ha chiarito come evitare di perdere tutte le foto durante l’eliminazione.
Google Photos sbarca sulle smart TV Samsung nel 2026 con funzioni AI avanzateQuesta mossa segna una svolta: per la prima volta Google Photos è disponibile nativamente su una piattaforma televisiva, con Samsung in vantaggio rispetto a Google TV e Android TV, che a oggi offrono ... it.blastingnews.com
Google Photos sbarca sulle Smart TV Samsung nel 2026 con funzioni AIIl primo passo di questa partnership è il lancio della funzione Memories, previsto per marzo 2026. Si tratta di un sistema di visualizzazione automatica dei contenuti fotografici, organizzati per ... it.blastingnews.com
Novità in arrivo per Google Foto #GooglePhotos x.com
