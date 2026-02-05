Google photos modo più veloce per accedere alle cartelle sul dispositivo

Google Photos ha introdotto una scorciatoia più rapida per aprire le cartelle sul dispositivo. Ora basta un clic per accedere alle foto salvate, senza dover navigare tra le varie sezioni. L’aggiornamento potrebbe anche cambiare l’aspetto della sezione Collezioni, rendendo più semplice trovare quello che si cerca. La novità punta a migliorare l’esperienza degli utenti, rendendo tutto più immediato.

Questo testo sintetizza le novità emerse su google photos riguardanti una nuova scorciatoia per accedere rapidamente alle cartelle presenti sul dispositivo e un possibile aggiornamento dell interfaccia della sezione Collezioni. Le osservazioni derivano dall’analisi di versioni di sviluppo e da elementi visivi rilevati, senza dare per scontato il rilascio al pubblico. google photos: accesso rapido alle cartelle presenti sul dispositivo. Nel contesto di google photos, si sta sperimentando una scorciatoia nell’header dell’applicazione per aprire subito le cartelle memorizzate sul dispositivo. La funzione mira a mettere in evidenza contenuti come foto, video, schermate e directory create da applicazioni terze parti, offrendo un modo immediato per navigare tra le cartelle del telefono. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

