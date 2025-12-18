Il Mauritius Open apre le sfide del DP World Tour per l’ultimo evento dell’anno. Golfisti di talento, tra cui Jamieson e Jarvis, si contendono il primato dopo il primo round. Un torneo che promette emozioni e spettacolo per concludere in grande la stagione golfistica.

© Oasport.it - Golf, Jamieson e Jarvis appaiati al comando del Mauritius Open dopo il primo round

I golfisti del DP World Tour danno il via all’ultimo evento dell’anno solare. Spazio infatti al primo round del Mauritius Open (montepremi 1.2 milioni di dollari), evento nato nel 2015 ed organizzato in coabitazione tra Tour europeo, Asian Tour e Sunshine Tour. Al termine della prima tornata guidano la classifica il sudafricano Casey Jarvis e lo scozzese Scott Jamieson. I due leader hanno ultimato il giro d’esordio mettendo a referto un solido -5 (67 colpi). Per i battistrada una lunghezza di margine su un nutrito gruppetto di inseguitori composto dal francese Alexander Levy, dai sudafricani Herman Loubser e Brandon Stone, dall’americano Ryan Gerard ed infine dallo spagnolo Nacho Elvira. 🔗 Leggi su Oasport.it

Leggi anche: Golf, Hadwin al comando del Bermuda Championship dopo il primo round. In difesa Manassero e Francesco Molinari

Leggi anche: Golf, un quartetto al comando del Sanderson Farms Championship al termine del primo round

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Golf, Jamieson e Jarvis appaiati al comando del Mauritius Open dopo il primo round - I golfisti del DP World Tour danno il via all'ultimo evento dell'anno solare. oasport.it