Goggia terza in discesa Soldeu vittoria Suter

Sofia Goggia si è classificata terza nella discesa libera di Soldeu, in Andorra, la prima gara del circuito di sci alpino dopo le Olimpiadi. La competizione si è svolta sulla pista locale, con atlete provenienti da diverse nazioni. La vittoria è andata a un’atleta svizzera, che ha conquistato il primo posto. La gara ha visto anche la presenza di altri sciatori di rilievo.

Sofia Goggia sul podio nella discesa libera di Soldeu, ad Andorra, la prima gara del 'circo bianco' dopo la conclusione delle Olimpiadi. L'azzurra si è piazzata al terzo posto con il tempo di 1'31?86, a 24 centesimi dalla vincitrice, la svizzera Corinne Suter. Seconda piazza per l'austriaca Nina Ortlieb, a 11 centesimi dalla vetta. Nella top ten anche Laura Pirovano, nona. Più indietro invece le altre azzurre in gara: Nicol Delago ha chiuso 16a, Elena Curtoni 18a. Nelle retrovie Nadia Delago, 23a, Sara Thaler, 34a, Asja Zenere, 38a e Sara Allemand, 41a. Fuori Roberta Melesi. Goggia: "Altra prova solida, fiducia per prossime gare". "Questa pista è molto piatta nella parte alta, sappiamo bene le difficoltà che ho avuto quest'anno ad andare veloce sui piani.