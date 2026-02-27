Sci Coppa del Mondo | Sofia Goggia terza nella discesa di Soldeu

Sofia Goggia si è piazzata terza nella discesa di Coppa del Mondo a Soldeu, con un tempo che la ha distanziata di 24 centesimi dalla prima classificata, Corine Suter. La gara ha visto la partecipazione di numerosi atleti, e la campionessa bergamasca ha concluso con un risultato positivo. La competizione ha attirato l’attenzione degli appassionati di sci alpino.

IL RISULTATO. Buona la prova della campionessa bergamasca che arriva a soli 24 centesimi dalla vincitrice Corine Suter. Buon podio per Sofia Goggia nella discesa libera di Soldeu ad Andorra. L'italiana ha perso molto nel piano centrale arrivando alla zona più tecnica con quasi 6 decimi. Poi in fondo ha recuperato quasi quattro decimi ma non è bastato per scalzare Corine Suter e Nina Ortlieb. Tra le altre italiane scese, oltre alla già citata Sofia Goggia, c'è Laura Pirovano (nona) Nicol (16esima) e Nadia Delago (22esima). Elena Curtoni, diciottesima. Federica Brignone ha deciso di non partecipare per non appesantire il carico sulla gamba appena guarita.