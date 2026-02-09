La serie di Prime Video su God of War ha scelto il suo Atreus. Callum Vinson sarà il volto del giovane figlio di Kratos nell’adattamento live-action. La produzione ha ufficializzato il cast principale, confermando che il viaggio tra i nove regni si farà anche con le facce di chi interpreta i personaggi.

Il viaggio di Kratos e Atreus verso le vette più alte dei nove regni ha finalmente i suoi volti. Prime Video ha annunciato che sarà Callum Vinson a interpretare Atreus nell’atteso adattamento live-action di God of War. Il giovane attore, già protagonista in Chucky e scelto come volto di Jason Voorhees nel prequel di Venerdì 13 ( Crystal Lake ), si è unito a Ryan Hurst (Kratos) per dare vita a uno dei legami padre-figlio più iconici della storia dei videogiochi. La notizia è stata confermata da Deadline. La serie, che ha già ricevuto un ordine per due stagioni, è guidata dallo showrunner Ronald D. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - God of War | Callum Vinson è Atreus, completato il cast principale della serie Prime Video

