God of War | Callum Vinson è Atreus completato il cast principale della serie Prime Video
La serie di Prime Video su God of War ha scelto il suo Atreus. Callum Vinson sarà il volto del giovane figlio di Kratos nell’adattamento live-action. La produzione ha ufficializzato il cast principale, confermando che il viaggio tra i nove regni si farà anche con le facce di chi interpreta i personaggi.
Il viaggio di Kratos e Atreus verso le vette più alte dei nove regni ha finalmente i suoi volti. Prime Video ha annunciato che sarà Callum Vinson a interpretare Atreus nell’atteso adattamento live-action di God of War. Il giovane attore, già protagonista in Chucky e scelto come volto di Jason Voorhees nel prequel di Venerdì 13 ( Crystal Lake ), si è unito a Ryan Hurst (Kratos) per dare vita a uno dei legami padre-figlio più iconici della storia dei videogiochi. La notizia è stata confermata da Deadline. La serie, che ha già ricevuto un ordine per due stagioni, è guidata dallo showrunner Ronald D. 🔗 Leggi su Universalmovies.it
