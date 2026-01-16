God of War serie TV | Ryan Hurst è Kratos su Prime Video

La serie TV di God of War, disponibile su Prime Video, porta sullo schermo la storia di Kratos e Atreus, focalizzandosi sulla fase norrena della saga. Interpretato da Ryan Hurst, Kratos rivive in un adattamento live action che ripercorre gli eventi dei capitoli del 2018 e di God of War Ragnarök, offrendo agli appassionati un’ulteriore prospettiva sulla celebre narrazione videoludica.

Dal videogioco alla serie: la trama e il cuore del rapporto tra Kratos e Atreus L'adattamento live action di God of War si concentrerà sulla fase norrena della saga, riprendendo in particolare gli eventi dei capitoli del 2018 e di God of War Ragnarök. Al centro della trama ci saranno il viaggio di Kratos e di suo

