Sanremo 2026 Paradiso con gli Stadio e Luchè con Grignani | prime voci su cover e duetti

Mancano pochi giorni all’annuncio ufficiale di Carlo Conti sulle coppie di artisti che saliranno sul palco dell’Ariston per la serata cover di Sanremo 2026. Circolano già le prime voci sui possibili duetti: si parla di uno spettacolo con gli Stadio e Luchè, che potrebbero interpretare brani di Grignani e altri grandi classici. La speranza è di scoprire presto i dettagli e vedere come si svilupperà questa prima grande anteprima della kermesse.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.