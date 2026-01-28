Sanremo 2026 Paradiso con gli Stadio e Luchè con Grignani | prime voci su cover e duetti
Mancano pochi giorni all’annuncio ufficiale di Carlo Conti sulle coppie di artisti che saliranno sul palco dell’Ariston per la serata cover di Sanremo 2026. Circolano già le prime voci sui possibili duetti: si parla di uno spettacolo con gli Stadio e Luchè, che potrebbero interpretare brani di Grignani e altri grandi classici. La speranza è di scoprire presto i dettagli e vedere come si svilupperà questa prima grande anteprima della kermesse.
(Adnkronos) – In attesa dell'annuncio ufficiale di Carlo Conti, che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni, cominciano a circolare le prime voci sui duetti della serata cover di Sanremo 2026, in programma venerdì 27 febbraio al Teatro Ariston. Da regolamento, la serata prevede l'interpretazione-esecuzione, da parte di ognuno dei 30 artisti in gara, di una cover. Nessun post correlato.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Approfondimenti su Sanremo 2026
Sanremo 2026, Carlo Conti svela i Big in gara: il debutto di Tommaso Paradiso, il ritorno di Marco Masini con Fedez e il rap con Luchè e J-Ax. Sorpresa Bambole di Pezza
Sal Da Vinci - tra i big di Sanremo 2026 - su Canale 5 mercoledì 17 dicembre con "Stasera… che sera!": gli ospiti, i duetti, la scaletta del concerto evento
Il celebre Sal Da Vinci, tra i protagonisti di Sanremo 2026, torna su Canale 5 mercoledì 17 dicembre con
Ultime notizie su Sanremo 2026
Argomenti discussi: Tommaso Paradiso a Sanremo 2026: la filosofia del sentimento con I romantici; Canzoni Sanremo 2026, le pagelle: Tommaso Paradiso se la gioca con Fedez e Masini, colpisce il rock delle Bambole di Pezza; Sanremo 2026, al via a Roma le prove dei big. Per gli scommettitori c'è già un vincitore: Tommaso Paradiso; Sanremo 2026, abbiamo ascoltato le canzoni in anteprima: da Tommaso Paradiso a Fedez, ecco le pagelle.
Sanremo 2026, Paradiso con gli Stadio e Luchè con Grignani: prime voci su cover e duettiIn attesa dell'annuncio ufficiale impazzano i rumors sulla serata dal 27 febbraio, per Lamborghini un ospite internazionale ... adnkronos.com
Tommaso Paradiso e la coppia Fedez-Masini in pole position per la vittoria, anche dopo il primo ascolto della stampa, ma occhio a Sayf: così i bookmakers su Sanremo 2026Dopo l'ascolto dei brani da parte dei giornalisti, i bookmakers confermano i favoriti ma occhio alla sorpresa Sayf ... ilfattoquotidiano.it
Sanremo 2026, Tommaso Paradiso e la coppia Fedez/Marco Masini restano i favoriti! Dopo il pre-ascolto dei giornalisti (con le relative pagelle) cambiano le quote dei bookmakers su chi potrebbe vincere il Festival. L'ex leader dei The Giornalisti e il duo Fedez facebook
Prove per Sanremo, Fedez e Tommaso Paradiso conquistano tutti x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.