Gli sceneggiatori spiegano ufficialmente perché il film più emozionante di Spider-Man è stato rimandato di 3 anni

Gli sceneggiatori hanno comunicato ufficialmente che il film Spider-Man Beyond the Spider-Verse è stato rimandato di tre anni. Originariamente, il progetto avrebbe dovuto essere completato e distribuito entro il 2024, segnando la conclusione della trilogia di Spider-Verse. La decisione di posticipare l’uscita è stata annunciata di recente, senza ulteriori dettagli sui motivi di questa scelta.

Se le cose fossero andate come previsto, la trilogia  di Spider-Verse  si sarebbe conclusa anni fa. A un certo punto,  Spider-Man Beyond the Spider-Verse sarebbe dovuto uscire nel 2024. Tuttavia, dopo che hanno iniziato a circolare voci sulle presunte cattive condizioni di lavoro, Spider-man: Across the Spider-Verse, il terzo film è stato posticipato. Ora,  Beyond the Spider-Verse  dovrebbe uscire a giugno 2027, il che significa che i fan dovranno aspettare quattro lunghi anni per scoprire come verrà risolto lo scioccante cliffhanger di  Across the Spider-Verse  . Ogni volta che un film così atteso viene rimandato per un periodo di tempo prolungato, la gente è comprensibilmente preoccupata, ma il team creativo  di Spider-Verse  aveva buone ragioni per rimandare il film. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

