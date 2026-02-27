Gli sceneggiatori hanno comunicato ufficialmente che il film Spider-Man Beyond the Spider-Verse è stato rimandato di tre anni. Originariamente, il progetto avrebbe dovuto essere completato e distribuito entro il 2024, segnando la conclusione della trilogia di Spider-Verse. La decisione di posticipare l’uscita è stata annunciata di recente, senza ulteriori dettagli sui motivi di questa scelta.

Se le cose fossero andate come previsto, la trilogia di Spider-Verse si sarebbe conclusa anni fa. A un certo punto, Spider-Man Beyond the Spider-Verse sarebbe dovuto uscire nel 2024. Tuttavia, dopo che hanno iniziato a circolare voci sulle presunte cattive condizioni di lavoro, Spider-man: Across the Spider-Verse, il terzo film è stato posticipato. Ora, Beyond the Spider-Verse dovrebbe uscire a giugno 2027, il che significa che i fan dovranno aspettare quattro lunghi anni per scoprire come verrà risolto lo scioccante cliffhanger di Across the Spider-Verse . Ogni volta che un film così atteso viene rimandato per un periodo di tempo prolungato, la gente è comprensibilmente preoccupata, ma il team creativo di Spider-Verse aveva buone ragioni per rimandare il film. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Gli sceneggiatori spiegano ufficialmente perché il film più emozionante di Spider-Man è stato rimandato di 3 anni

Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, perché è stato rinviato di tre anniSarebbe dovuto uscire immediatamente dopo la seconda parte, ovvero l'acclamato Across the Spider-Verse, ma il terzo capitolo della storia di Miles...

Spider-Man: Sony svela entusiasmo per “Brand New Day”, il film più sorprendente della saga di Tom Holland.Il futuro di Spider-Man sul grande schermo si preannuncia “sorprendente”, secondo le parole del CEO di Sony Pictures, Tom Rothman, che ha visionato...