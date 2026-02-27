Gli acquedotti che hanno costruito le città in Italia

Gli acquedotti costruiti in Italia hanno avuto un ruolo fondamentale nello sviluppo delle città. Roma, ad esempio, si è affermata grazie ai sistemi di approvvigionamento idrico che ancora oggi sono visibili nelle sue strutture antiche. Dai borghi toscani alle piazze delle metropoli, le reti di distribuzione dell’acqua hanno plasmato il territorio e le sue architetture, rendendo possibile la crescita urbana e il mantenimento delle comunità.