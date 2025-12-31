Capodanno di protesta | tutti gli eventi e le tensioni che hanno agitato la città di Torino negli ultimi dodici mesi

Nel corso dell’anno, Torino ha visto emergere diverse forme di mobilitazione e tensione. Questo bilancio di fine anno traccia un quadro degli eventi di protesta che hanno caratterizzato la città negli ultimi dodici mesi, riflettendo le sfide sociali e le dinamiche collettive che hanno segnato il periodo. Un’analisi sobria e precisa delle principali occasioni di confronto e contestazione avvenute nel corso dell’anno.

Il bilancio di fine anno è un rito, occasione per conclusioni. Gli ultimi dodici mesi di Torino trovano sintesi in un vocabolo: protesta. Pro, come le cause sposate, testa come l'ideologia, come unità di misura dell'ordine o del disordine. Qualche decina, talvolta centinaia, più spesso migliaia e.

