La mostra Il mare che unisce Le carte nautiche che hanno costruito l’immagine dell’Adriatico tra il XVI e il XIX secolo

La mostra “Il mare che unisce. Le carte nautiche che hanno costruito l’immagine dell’Adriatico tra il XVI e il XIX secolo” è stata prorogata fino al 24 gennaio. Organizzata dall’Associazione Italiana di Collezionisti di Cartografia Antica “Roberto Almagià” e dal Museo Civico di Bari, l’esposizione presenta antiche mappe che illustrano l’evoluzione della rappresentazione dell’Adriatico nei secoli. Un’occasione per approfondire la storia della cartografia e il

