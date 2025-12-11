Ischia ristorante sequestrato dai Carabinieri per reiterazione di abusi edilizi

Un ristorante e beach club sull'isola di Ischia, frequentato da numerosi VIP, è stato posto sotto sequestro dai Carabinieri a causa di ripetuti abusi edilizi. L'operazione si inserisce nell'ambito di un'azione di contrasto alle irregolarità urbanistiche, con l'obiettivo di tutelare il patrimonio territoriale e garantire il rispetto delle normative vigenti.

Posto sotto sequestro, sull'isola di Ischia, un ristorante e beach club, frequentato da numerosi vip, per reiterazione di abusi edilizi. Un noto ristorante e beach club sull'isola di Ischia, frequentato da molti vip, è stato posto sotto sequestro dai Carabinieri, diretti dal comandante Giuseppe Giangrande, per reiterazione di abusi edilizi, commessi a partire dal 1968.

Beach club dei vip sequestrato ad Ischia per reiterazione di abusi edilizi - Un noto ristorante e beach club ischitano, frequentato da molti vip, è stato posto sotto sequestro dai Carabinieri per reiterazione di abusi edilizi, commessi a partire dal 1968. ansa.it scrive

Ischia, trasformazione irreversibile del territorio: sequestrato il complesso "Le Fumarole" - I carabinieri della Compagnia di Ischia, guidati dal capitano Giuseppe Giangrande, hanno notificato alla titolare dell’impresa “Le Fumarole da Nicola e Lucia Di Meglio & ... Lo riporta msn.com