La Juventus Women ha annunciato ufficialmente la cessione di Cristina Libran al Servette, con la formula del prestito. La decisione rientra in una strategia di mercato volta a valorizzare le giocatrici e rafforzare il progetto sportivo. L’operazione è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale, segnando un nuovo capitolo nella gestione della rosa femminile del club.

Juventus Women, movimento in uscita: Cristina Libran è stata ceduta al Servette con la formula del prestito. Il comunicato. Cessione ufficiale per la Juventus Women. Cristina Libran ha lasciato il club bianconero per trasferirsi al Servette. La centrocampista giocherà nella massima serie svizzera fino al 30 giugno 2026. Questo il comunicato ufficiale: « È ufficiale la cessione a titolo temporaneo di Cristina Libran al Servette: la centrocampista bianconera giocherà nella massima serie svizzera fino al 30 giugno 2026. Arrivata alla Juventus Women nell’estate del 2025 dal Madrid CFF, la classe 2006 ha subito assaggiato il calcio italiano nei suoi primi mesi in Prima Squadra, collezionando 6 presenze complessive e mettendo a segno anche il suo primo gol in bianconero, realizzato negli ottavi di finale di Coppa Italia Women. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juventus Women, ora è ufficiale: Libran ceduta in prestito. Il comunicato

Leggi anche: Juventus Women, Librán parte in prestito a gennaio: ecco dove giocherà nella seconda parte di stagione

Leggi anche: Guarino West Ham, ora è anche ufficiale: prima esperienza all’estero per l’ex Juventus Women. Il comunicato e le sue prime parole

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Juventus Women chi è Ally Perry e quando arriverà a Torino; Castellanos West Ham ora è ufficiale | l’attaccante argentino lascia la Lazio Il comunicato ufficiale con tutti i dettagli.

Juventus Women-Roma, gli Opta facts della Supercoppa femminile - La FIGC, sul proprio sito ufficiale, riporta gli "Opta facts" relativi alla finale di Supercoppa femminile che vedrà Juventus Women e Roma affrontarsi il prossimo 11 gennaio ... tuttojuve.com