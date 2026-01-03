Lite tra Rosanna Lambertucci e Serena Bortone | Non sei una vera femminista divento pazza

Durante una puntata di Bar Centrale, si è verificato uno scontro tra Rosanna Lambertucci e Serena Bortone sul tema del gap di genere. La discussione ha coinvolto dati e opinioni, evidenziando divergenze di vedute tra le due opinioniste. L'evento ha attirato l'attenzione su questioni di attualità legate alla femminilità e alle sfide sociali, evidenziando come il confronto possa portare a riflessioni importanti.

Serena Bortone vs Rosanna Lambertucci sul ruolo della donna, ecco cosa si sono dette: la polemica - Nel corso della puntata del 15 novembre 2025 di Bar Centrale, il talk show mattutino di Rai 1 condotto da Elisa Isoardi, è scoppiata una discussione che ha subito catturato l’attenzione del pubblico. donnamoderna.com

Lite in diretta, Lambertucci: "La donna nasce madre". Bortone: "Non mi fai parlare. Ce l'hai con me" - Durante la puntata di Bar Centrale su Rai1, condotta da Elisa Isoardi, è scoppiato un acceso confronto tra Serena Bortone e Rosanna Lambertucci sul tema delle cosiddette “tradwives”, ovvero le ... rainews.it

