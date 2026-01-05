La parabola di Serena Bortone | da conduttrice a semplice opinionista

Serena Bortone, nota conduttrice e giornalista, ha recentemente intrapreso un nuovo percorso professionale, passando dal ruolo di conduttrice di programmi di approfondimento a quello di opinionista. Dopo aver guidato

C'era una volta Serena Bortone, approdata in pieno governo giallo-rosso – dopo anni di grandi ascolti alle redini di Agorà su Rai3 – nel pomeriggio di Rai1 alla guida di "Oggi è un altro giorno", talk ad altissimo contenuto LGBTQ+ che non trascurava lo spazio politico, così da mantenere i rapporti con i palazzi.,L'audience era di tutto rispetto e Bortone – prima nota perlopiù ai parlamentari ospiti di Agorà – divenne nottetempo un volto conosciuto al grande pubblico. Con tutto ciò che comporta la popolarità improvvisa dopo l'anonimato. Si ricordano ancora le foto pubblicate dalla simpatica Serena nell'estate fra la prima e la seconda edizione di "Oggi è un altro giorno": una volta con treccine alla Bo Derek, una volta con cappelli a larga tesa stile Audrey Hepburn, un'altra ancora con caftani à la Brigitte Bardot.

Lite in tv tra Rosanna Lambertucci e Serena Bortone, volano stracci e Elisa Isoardi resta a guardare - Scontro acceso a Bar Centrale tra Rosanna Lambertucci e Serena Bortone sul ruolo delle donne nel lavoro.

Serena Bortone e Rosanna Lambertucci, perché hanno litigato a Bar Centrale - Scontro in tv a "Bar Centrale", dove Serena Bortone e Rosanna Lambertucci hanno espresso opinioni differenti sul divario di genere

