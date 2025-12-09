Zelensky a Palazzo Chigi il presidente ucraino | Mi fido di Giorgia Meloni

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha accolto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Palazzo Chigi, dove il leader di Kiev è arrivato con un'auto che ha fatto ingresso direttamente all'interno della sede del governo. In via del Corso, dietro le transenne, decine di persone hanno atteso il corteo presidenziale sventolando anche una bandiera ucraina. Nei pressi di Montecitorio, i rappresentanti di +Europa mantengono esposto lo striscione costituito da 27 bandiere dell'Ue cucite insieme con al centro quella dell'Ucraina. Una dimostrazione simbolica già mostrata poco prima con un flash mob.

Ucraina, Yermak fuori gioco: Kiev in delirio, il palazzo trema, lo staff di Zelensky implode e l’aria puzza di corruzione

Londra, Roma, Bruxelles: Zelensky cerca la pace. Domani l'incontro a Palazzo Chigi

Zelensky atteso a Palazzo Chigi

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha accolto il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky a Palazzo Chigi. L'auto con a bordo il leader di Kiev è entrata direttamente all'interno della sede del governo.

Zelensky a Roma dal Papa, poi l'incontro con la premier Meloni a Palazzo Chigi.

Zelensky da Meloni a Palazzo Chigi. 'Sui negoziati di pace mi fido di lei' - Trump: 'Penso sia il momento di indire elezioni in Ucraina, Zelensky deve darsi una mossa e accettare le cose perchè sta perdendo'