zelensky arrivato a palazzo chigi accolto da giorgia meloni

Il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky è arrivato a palazzo Chigi, accolto dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Nel cortile d'onore sono stati eseguiti gli inni nazionali prima del colloquio tra i due. Ad accoglierlo anche una bandiera ucraina, sventolata da alcuni cittadini su Galleria Colonna. Verso piazza di Monte Citorio, invece, la grande bandiera dell'Europa con al centro quella ucraina retta dagli esponenti di +Europa. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Zelensky è arrivato alla Casa Bianca: colloquio in corso. Il Cremlino conferma: «Bilaterale Putin-Trump entro 2 settimane»
Zelensky arrivato ad Ankara, oggi l’incontro con Erdogan: “Rilanciare i negoziati”
Ucraina: Zelensky arrivato all'Eliseo, accolto da Macron con un abbraccio
Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky è arrivato a Roma. Prima l’udienza con papa Leone XIV in mattinata a Castel Gandolfo e nel pomeriggio alle 15 incontrerà la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni a Palazzo Chigi. Mentre il presidente Volodymyr - facebook.com Vai su Facebook
Termina con un breve saluto dalla terrazza di Villa Barberini il colloquio tra Volodymyr #Zelensky e Leone XIV. Il presidente ucraino è arrivato a Castel Gandolfo con circa 10 minuti di ritardo. Auspicate iniziative diplomatiche in grado di portare a una “pace giu Vai su X
