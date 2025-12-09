Zelensky arrivato a Palazzo Chigi accolto da Giorgia Meloni

Tgcom24.mediaset.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky è arrivato a palazzo Chigi, accolto dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Nel cortile d'onore sono stati eseguiti gli inni nazionali prima del colloquio tra i due. Ad accoglierlo anche una bandiera ucraina, sventolata da alcuni cittadini su Galleria Colonna. Verso piazza di Monte Citorio, invece, la grande bandiera dell'Europa con al centro quella ucraina retta dagli esponenti di +Europa. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

zelensky arrivato a palazzo chigi accolto da giorgia meloni

© Tgcom24.mediaset.it - Zelensky arrivato a Palazzo Chigi, accolto da Giorgia Meloni

