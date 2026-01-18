Meloni sente Trump | Gli ho detto che i dazi sono un errore Ora dialogo Usa-Ue

Giorgia Meloni ha avuto un colloquio con Donald Trump incentrato sui dazi commerciali, che lei ha definito un errore. La discussione si inserisce in un contesto di crescente tensione tra Stati Uniti e Europa, con particolare attenzione alla questione Groenlandia. Mentre la premier italiana si trova in Corea per incontri ufficiali, la diplomazia internazionale si intensifica sul fronte commerciale e geopolitico.

Dopo una mattinata al Seoul national cemetery per deporre una corona di fiori in onore dei caduti della Guerra di Corea e in attesa del bilaterale con il presidente coreano Lee Jae-Myung in programma domani mattina alla Blue House, il palazzo presidenziale, Giorgia Meloni passa buona parte della giornata ad occuparsi della questione Groenlandia, un fronte dove la tensione tra Stati Uniti e Europa ha ormai superato il livello di guardia. Sono diverse le telefonate con leader europei e non. E tra le più importanti ci sono quelle con Donald Trump e con Mark Rutte, il segretario generale della Nato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Giorgia Meloni ha commentato la decisione di Donald Trump di aumentare i dazi, sottolineando l'importanza di evitare escalation commerciali. La presidente del Consiglio ha ribadito che l'azione dell'Unione Europea non mira a contrapporsi agli Stati Uniti, evidenziando come ci siano state alcune incomprensioni sulla questione relativa alla presenza militare in Groenlandia. La posizione italiana si inserisce nel contesto di sforzi diplomatici per mantenere il dialogo e la stabilità internazionale.

La presidente del Consiglio Meloni ha dichiarato di aver parlato con Donald Trump riguardo all’aumento dei dazi, definendolo un errore. A Seul, ha spiegato di aver sottolineato l’importanza di evitare escalation e di aver riscontrato un problema di comunicazione tra le parti. La sua posizione evidenzia l’impegno a mantenere un dialogo aperto e a prevenire tensioni commerciali e diplomatiche.

