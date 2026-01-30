Gioco de L’Eco è di Sorisole il vincitore della Suzuki Swift

Questa mattina è stato annunciato il vincitore del concorso di L’Eco: si tratta di un residente di Sorisole che si è portato a casa una Suzuki Swift. Nel frattempo, sono stati estratti gli ultimi premi, tra cui 14 gift card del centro commerciale Le Due Torri assegnate tramite il quiz Eco e tre carte non assegnate nelle sette settimane di gioco. La partecipazione è stata alta e molti si sono già prenotati per la prossima edizione.

IL NOSTRO CONCORSO. Estratti gli ultimi premi: 14 gift card del centro commerciale Le Due Torri vinte con il Quiz Eco e 3 card non assegnate nelle 7 settimane. Con l'estrazione degli ultimi premi in palio, un'altra edizione del Gioco de L'Eco - storico concorso indetto dal giornale, caro appuntamento annuale per i nostri lettori - volge al termine. In palio c'erano un'auto Suzuki Swift Top hybrid della concessionaria Autorota, 14 gift card Le Due Torri vinte grazie alla modalità Quiz Eco e tre gift card, sempre da spendere nello stesso shopping center, non assegnate durante le sette settimane di concorso.

