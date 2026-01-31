Sanremo 2026 Luchè duetta con Gianluca Grignani in Falco a metà

Durante la serata delle cover a Sanremo 2026, Luchè salirà sul palco insieme a Gianluca Grignani. I due canteranno insieme il brano

Luchè, in gara al Festival di Sanremo 2026, nel corso della serata delle cover, duetterà con Gianluca Grignani. Luchè, tra le figure più innovative e influenti della scena urban italiana, porterà sul palco della 76ª edizione del Festival di Sanremo il brano Labirinto (Atlantic Records Italy Warner Music Italy). Un passo che arriva in un momento di massima consacrazione per l’artista, reduce da un anno straordinario fatto di sold out, riconoscimenti e nuovi progetti che stanno ridefinendo i confini del rap italiano. Nel corso della serata delle cover, Luchè salirà sul palco del Teatro Ariston insieme a Gianluca Grignani, uno dei cantautori rock più iconici e amati della musica italiana. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

Mancano pochi giorni all’annuncio ufficiale di Carlo Conti sulle coppie di artisti che saliranno sul palco dell’Ariston per la serata cover di Sanremo 2026.

A Sanremo 2026, Gianluca Grignani e Laura Pausini sono pronti a incontrarsi di nuovo, questa volta sul palco del Festival.

