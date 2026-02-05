Laura Pausini | È giusto che Israele partecipi a Eurovision Gianluca Grignani? Non mi risponde

Laura Pausini ha detto la sua sulla partecipazione di Israele a Eurovision. L’artista ha confermato che è giusto che Israele partecipi alla gara. Poi, ha scherzato su Gianluca Grignani, dicendo che non le risponde. Nel frattempo, si prepara a condurre Sanremo 2026 insieme a Carlo Conti.

Laura Pausini affiancherà Carlo Conti alla conduzione del Festival di Sanremo 2026. L'artista si è espressa sulla polemica per la partecipazione di Israele a Eurovision Song Contest. È convinta che non si debba penalizzare un artista per le scelte di chi governa.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Israel Ukraine A Sanremo 2026 Gianluca Grignani e Laura Pausini si incontreranno per la prima volta dopo le polemiche A Sanremo 2026, Gianluca Grignani e Laura Pausini sono pronti a incontrarsi di nuovo, questa volta sul palco del Festival. Intesa di Laura Pausini e Gianluca Grignani su "La mia storia tra le dita": cosa hanno deciso Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Israel Ukraine Argomenti discussi: Io Canto 2: Laura Pausini e l’amore eterno per la canzone italiana; Nuovo album di cover per Laura Pausini: Io canto 2? - Radio Studio90 Italia; Laura Pausini verso Sanremo: Conduttrice sì, ma in gara non andrei. All'Eurovision anche con Israele. La polemica con Grignani? Gli ho scritto tante volte, non mi risponde; Laura Pausini: È giusto che Israele partecipi a Eurovision. Gianluca Grignani? Non mi risponde. Io canto 2 è il nuovo album di Laura PausiniMilano. «Questo album con i brani che più amo di autori latini rappresenta per me il riassunto della mia professione: rendere omaggio alle canzoni del passato dei miei idoli, più che colleghi, come un ... pugliapress.org Laura Pausini: «Sanremo mi terrorizza Ma Conti mi rassicura»Sono giornate piene per Laura Pausini, che in avvicinamento al Festival di Sanremo, dove sarà conduttrice al fianco del padrone di casa Carlo Conti, passa dal Tapiro che le ... ilmattino.it «Oggi c'è una grandissima notizia sul Festival di Sanremo: dopo 76 edizioni per la prima volta i protagonisti del Festival saranno ricevuti dal presidente della Repubblica. Venerdì 13 febbraio io, Laura Pausini e i big in gara saremo ricevuti dal presidente della facebook Laura #Pausini al Tg1: esce venerdì 6 febbraio il nuovo album di cover “Io canto 2”. L’abbiamo incontrata. #Tg1 Giorgia Cardinaletti x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.