VIDEO | Ghinelli | Al nuovo sindaco di Arezzo non chiederanno se è massone ma qualcosa di più interessante

Arezzonotizie.it | 7 dic 2025

In occasione di Arezzo Immagina, evento con cui ArezzoNotizie ha festeggiato i suoi primi 25 anni, il sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli - sul palco del teatro Petrarca - è stato intervistato sui temi al centro del dibattito della giornata, ovvero ambiente, nuove generazioni ed economia. Per. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

