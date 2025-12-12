Comandante cercasi fiducia persa | Ghinelli fa il bando e Arezzo resta di stucco

In un clima di incertezza politica e amministrativa, Arezzo si trova nuovamente al centro di una sorpresa: il Comune ha pubblicato un bando last minute per la selezione del nuovo comandante della Polizia Municipale, sconvolgendo le aspettative di un possibile addio imminente. Una mossa che ha lasciato molti senza parole, rivelando tensioni e cambi di rotta inattesi.

Quando pareva che in Comune si stesse già apparecchiando il panettone e lucidando le valigie per fine mandato, ecco il colpo di teatro: bando last minute per il comandante della Polizia Municipale. Una mossa che ha fatto sbottare mezzo Consiglio comunale e pure l'altro mezzo della città, con Romizi che grida alla "furbata dell'ultim'ora" e Michele Menchetti che affila la penna e parte all'attacco come un ariete in Piazza Grande. Menchetti la racconta dall'inizio, ché qui la memoria corta non è ammessa. A settembre aveva già avvisato tutti: "Oh ragazzi, il comandante va in pensione il 15 marzo 2026, che si fa?".