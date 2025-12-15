© Chietitoday.it - Malore ai giardini pubblici: 60enne si accascia e muore all'improvviso

Shock a Ortona dove due giorni fa un uomo di 60 anni è morto all'improvviso mentre stava trascorrendo il pomeriggio nei giardini pubblici di corso Garibaldi.L'uomo si sarebbe sentito male all'esterno di un bar accasciandosi sotto gli occhi del nipote. Vani sono stati tutti i tentativi di. Chietitoday.it

Clochard 54nne trovato morto alla stazione di Rimini, stroncato da malore

Malore durante l’escursione, muore un 60enne - Riolunato (Modena), 24 settembre 2025 – Stavano percorrendo via Vandelli quando, all’improvviso, uno degli escursionisti è stato colto da malore. ilrestodelcarlino.it

Scomparso da tre giorni, prima lo cercano a casa poi nel bosco dov'era solito cercare i funghi: 60enne trovato morto nel torrente - 50 circa, il comando provinciale dei vigili del fuoco di Belluno è ... ilgazzettino.it

Malore improvviso a Ortona: muore un 60enne nei giardini pubblici Un uomo di 60 anni, Nicola Di Lizio, sarebbe morto nel tardo pomeriggio di ieri a Ortona dopo un improvviso malore, che potrebbe essere stato un infarto. L’episodio si sarebbe verificato a - facebook.com facebook

L'imprenditore è stato colto da un malore improvviso mentre sistemava gli addobbi natalizi nel giardino della sua casa. Trasportato di corsa in ospedale, per lui non c'è stato niente da fare x.com