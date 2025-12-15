Malore ai giardini pubblici | 60enne si accascia e muore all' improvviso

Shock a Ortona dove due giorni fa un uomo di 60 anni è morto all'improvviso mentre stava trascorrendo il pomeriggio nei giardini pubblici di corso Garibaldi.L'uomo si sarebbe sentito male all'esterno di un bar accasciandosi sotto gli occhi del nipote. Vani sono stati tutti i tentativi di. Chietitoday.it

