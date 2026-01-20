Maestra violenta blocca a terra e maltratta un alunno ma i genitori lo scoprono dalla chat delle mamme

Una maestra del Trevigiano è indagata per aver maltrattato un alunno di meno di 10 anni, con i genitori che hanno scoperto il episodio solo attraverso le conversazioni nelle chat delle mamme. La donna è stata formalmente accusata di maltrattamenti e il procedimento giudiziario è in corso. La vicenda solleva interrogativi sulla tutela dei minori e sulla comunicazione tra scuola e famiglia.

Ha visto una scena surreale: una maestra, sua collega, che insegue un bambino, lo atterra, sale a cavalcioni sul suo corpo supino e gli schiaccia la testa contro il pavimento. Una scena da film polizieschi più che da scuola elementare di Maserada. Scatta la d

