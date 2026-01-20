Maestra violenta blocca a terra e maltratta un alunno ma i genitori lo scoprono dalla chat delle mamme

Da fanpage.it 20 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una maestra del Trevigiano è indagata per aver maltrattato un alunno di meno di 10 anni, con i genitori che hanno scoperto il episodio solo attraverso le conversazioni nelle chat delle mamme. La donna è stata formalmente accusata di maltrattamenti e il procedimento giudiziario è in corso. La vicenda solleva interrogativi sulla tutela dei minori e sulla comunicazione tra scuola e famiglia.

Una maestra del Trevigiano è finita a processo per maltrattamenti su un alunno di meno di 10 anni. È stata denunciata ma i genitori erano all'oscuro.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Infermiere violenta e maltratta gli anziani di una Rsa: i filmati che lo incastrano

Leggi anche: Maltratta e violenta la compagna davanti alla figlia: condannato, fugge ma viene rintracciato in Francia e consegnato all’Italia

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

maestra violenta bloccaMaestra violenta blocca a terra e maltratta un alunno, ma i genitori lo scoprono dalla chat delle mamme - Una maestra del Trevigiano è finita a processo per maltrattamenti su un alunno di meno di 10 anni. fanpage.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.