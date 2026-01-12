Zoff ‘spera’ in quella mossa di mercato | Mi auguro che la Juventus chiuda in fretta Il giocatore nel suo mirino!

Zoff ha commentato la situazione attuale della Juventus, auspicando una rapida conclusione delle trattative di mercato. In particolare, l’ex portiere si è soffermato sul rinnovo di Yildiz, Di Gregorio e sulla possibile conferma di Luciano Spalletti come allenatore. Il suo intervento sottolinea l’importanza di definire con rapidità le scelte strategiche della società, mantenendo un atteggiamento equilibrato e misurato.

