Zoff ‘spera’ in quella mossa di mercato | Mi auguro che la Juventus chiuda in fretta Il giocatore nel suo mirino!
Zoff ha commentato la situazione attuale della Juventus, auspicando una rapida conclusione delle trattative di mercato. In particolare, l’ex portiere si è soffermato sul rinnovo di Yildiz, Di Gregorio e sulla possibile conferma di Luciano Spalletti come allenatore. Il suo intervento sottolinea l’importanza di definire con rapidità le scelte strategiche della società, mantenendo un atteggiamento equilibrato e misurato.
Zoff, ex portiere della Juventus, si è espresso così a proposito del rinnovo di Yildiz, di Di Gregorio e di Luciano Spalletti. Queste le sue dichiarazioni Tra ricordi indelebili e uno sguardo lucido al calcio di oggi, Dino Zoff ha parlato a tutto tondo su Tuttosport. L’ex portiere e CT ha inquadrato il momento della Juventus, esaltando il talento . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Flashback azzurro: Dino Zoff e Giacinto Facchetti. Siamo nel 1974. - facebook.com facebook
