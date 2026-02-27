Gemini con glitch | perché è preferibile a chatgpt con annunci a pagamento

Recentemente, Gemini ha riscontrato un problema di glitch che ha attirato l’attenzione degli utenti, portandoli a preferirlo rispetto a ChatGPT, che richiede pagamenti per alcune funzioni. Mentre i modelli linguistici come questi vengono spesso presentati come strumenti neutrali e affidabili, le difficoltà tecniche di Gemini hanno mostrato aspetti pratici diversi. La questione rimane centrale nel dibattito sull’affidabilità di queste tecnologie.

nell’orizzonte dei modelli linguistici di grandi dimensioni, l’idea di un assistente neutro e completamente onesto sembrava la promessa originaria. ora, l’esperienza quotidiana mostra una dinamica diversa, in cui si mescolano strumenti avanzati, costi e nuove forme di monetizzazione. questo articolo sintetizza gli sviluppi recenti, mettendo in evidenza le direzioni principali senza discostarsi dai dati disponibili. quando è stato lanciato il livello Go, si pensava che rappresentasse la soluzione ideale per l’uso comune, offrendo una tariffa accessibile senza limiti rigidi di prompt. il pacchetto include GPT-5.2 Instant, limiti di messaggi molto più ampi rispetto al piano gratuito e possibilità di caricare file oltre alla generazione di immagini tramite DALL-E 3. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

