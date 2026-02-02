Google punta a facilitare il passaggio da ChatGPT a Gemini con un’interfaccia più intuitiva e accessibile

Google lavora a un grande aggiornamento per Gemini, il suo modello di intelligenza artificiale. L’obiettivo è rendere più semplice il passaggio da ChatGPT a Gemini. Ora gli utenti potranno importare direttamente le conversazioni salvate su ChatGPT e altri servizi concorrenti. Google vuole così facilitare l’uso di Gemini, rendendolo più accessibile e intuitivo per tutti.

Google sta preparando un aggiornamento significativo per Gemini, il suo modello di intelligenza artificiale, con l’introduzione di una funzionalità che permetterà agli utenti di importare direttamente le conversazioni salvate su ChatGPT e altri servizi concorrenti. L’innovazione, rivelata da un noto leaker del settore, punta a risolvere un problema comune tra chi utilizza più piattaforme di chat AI: la perdita di contesto quando si passa da un’applicazione all’altra. Chi ha accumulato mesi di scambi, idee, appunti o progetti all’interno di ChatGPT non dovrà più ricominciare da zero con Gemini, ma potrà trasferire le proprie conversazioni direttamente all’interno del proprio account. 🔗 Leggi su Ameve.eu

