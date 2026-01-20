Come evitare la pubblicità su ChatGPT cosa cambia con i nuovi annunci

OpenAI ha annunciato l'introduzione di annunci pubblicitari all’interno di ChatGPT, che verranno testati nelle prossime settimane. Questa novità cambierà l’esperienza di utilizzo della piattaforma, richiedendo agli utenti di adattarsi a contenuti promozionali integrati nelle conversazioni. In questo contesto, è importante conoscere le modalità per evitare la pubblicità e comprendere le implicazioni di questa novità per l’utilizzo quotidiano di ChatGPT.

OpenAI ha annunciato che nelle prossime settimane partirà una fase di test degli annunci pubblicitari all'interno di ChatGpt. La novità riguarda però solo alcune versioni del servizio. Secondo quanto comunicato, la pubblicità sarà visibile esclusivamente su ChatGPT Free e su ChatGPT Go, la versione a pagamento a costo ridotto introdotta nell'agosto 2025. Restano invece escluse dagli annunci tutte le versioni in abbonamento più avanzate: ChatGPT Plus, Pro, Business ed Enterprise. L'azienda ha chiarito che i contenuti sponsorizzati non verranno integrati nelle risposte generate dal chatbot. Gli annunci saranno separati dalle conversazioni e non influenzeranno in alcun modo le risposte fornite dall'intelligenza artificiale.

