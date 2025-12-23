Gazzetta dello Sport | Dal morto alla coppa | Napoli rinato Conte torna a casa da vincente

Dopo una stagione complessa, il Napoli dimostra di aver ritrovato la propria forza, culminando con la conquista di una coppa. La vittoria contro il Bologna segna un nuovo inizio per il club e conferma la crescita sotto la guida di Conte. Un percorso che testimonia come, anche in momenti difficili, con impegno e determinazione, sia possibile riscrivere il proprio destino.

"> Tornare a casa dopo aver incrociato il Bologna è tutta un’altra storia. A novembre, dopo la caduta del Dall’Ara, Antonio Conte parlò del suo Napoli come di «un morto da accompagnare» e si chiuse nel silenzio. Oggi, dopo il 2-0 al Bologna nella finale di Riad, il tecnico rientra con la Supercoppa Italiana in braccio e con un Napoli mai così vivo. Lo sottolinea la Gazzetta dello Sport, raccontando una metamorfosi profonda, tecnica e mentale. Non c’è più nessun morto da accompagnare, semmai qualcosa che sta per nascere. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

