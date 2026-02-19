La Gazzetta dello Sport riporta che Napoli si affida a Scott per cercare di ribaltare la situazione in campionato. La causa è la recente serie negativa e le assenze di alcuni giocatori chiave. L’allenatore ha deciso di puntare forte sull’esperienza dell’australiano, sperando che possa portare stabilità e nuove energie alla squadra. Scott si prepara a scendere in campo con la maglia partenopea, pronto a mostrare il suo valore. La sfida contro la squadra avversaria si avvicina e tutti gli occhi sono puntati su di lui.

"> NAPOLI – Aggrappati a Scott, ora più che mai. Il Napoli si gioca una fetta importante di stagione a Bergamo, con la necessità di blindare il posto Champions e respingere l’assalto dell’Atalanta. Come racconta Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, il recupero di McTominay è diventato prioritario per Conte e per l’intero ambiente azzurro. Nel suo servizio dalla città partenopea, Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport evidenzia un dato emblematico: senza Scott il Napoli non ha mai vinto in stagione. Una sconfitta a Torino e due pareggi, contro Roma e Como, certificano quanto il centrocampista scozzese sia diventato centrale nell’economia del gioco azzurro. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Gazzetta dello Sport: “Aggrappati a Scott, ora più che mai”

Gazzetta dello Sport: “Mourinho domina Conte: Napoli travolto e ora rischia i playoff”Una notte indimenticabile a Lisbona, dove il Benfica di Mourinho ha dominato il Napoli di Conte nel loro primo confronto in Champions, mettendo a rischio la qualificazione degli azzurri.

Gazzetta dello Sport: “Napoli, che fatica”Il Napoli fatica a trovare la via giusta sul campo.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.